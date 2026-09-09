{"_id":"6aa157b18e85b26f85076fee","slug":"video-pri-workshop-in-doda-baloria-targets-nc-government-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: डोडा में भाजपा की PRI कार्यशाला, बलोरिया ने एनसी सरकार पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोडा में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत PRI कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पंचायती राज को मजबूत करने पर चर्चा की। कार्यक्रम के बाद भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने एनसी सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच जाने की बात कही।

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