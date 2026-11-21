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जम्मू: अब खेतों तक पहुंचेगा आधुनिक सिंचाई का पानी, उमर अब्दुल्ला ने रखी नई परियोजना की नींव

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:42 PM IST







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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घगवाल के पटयारी क्लस्टर में दबावयुक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने, पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और किसानों को खेतों तक सुविधाजनक जलापूर्ति मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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