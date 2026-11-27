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जम्मू: किसी भी आपदा से निपटने को नौशेरा तैयार, सिविल डिफेंस टीम ने किया मॉक ड्रिल

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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नौशेरा में प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सिविल डिफेंस टीम ने मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा एवं आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी संकट के दौरान देश की सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए टीम को सतर्क एवं तैयार रखना है। ... और पढ़ें

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