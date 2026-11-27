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कठुआ में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोकनृत्य, गीत, रंगोली, क्विज और पारंपरिक व्यंजनों के जरिए भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। संविधान दिवस पर प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और शपथ के साथ राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, सांस्कृतिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया।

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