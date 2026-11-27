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जम्मू: रियासी में प्रशासन-पुलिस अलर्ट मोड में, सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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रियासी में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल आयोजित कर आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। जिला उपायुक्त कुमार अभिषेक सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस अभ्यास में मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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