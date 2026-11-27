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सांबा: मॉक ड्रिल में परखी गई आपातकालीन तैयारियां, अतिरिक्त जिला उपायुक्त जगदीश सिंह ने दी जानकारी

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन और संबंधित टीमों की आपातकालीन तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जगदीश सिंह ने ड्रिल की जानकारी साझा करते हुए आपदा से निपटने, राहत और बचाव कार्यों की तैयारी पर प्रकाश डाला। ... और पढ़ें

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