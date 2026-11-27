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जम्मू-कश्मीर: स्टाइपेंड की मांग पर सड़क पर उतरे एलाइड हेल्थकेयर विद्यार्थी, जीएमसी डोडा में प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:58 PM IST







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जीएमसी डोडा में एलाइड एंड हेल्थकेयर के विद्यार्थियों और इंटर्न ने इंटर्नशिप के दौरान मासिक स्टाइपेंड न मिलने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से नियमित मानदेय सुनिश्चित करने के लिए जल्द नीति बनाने की मांग की। ... और पढ़ें

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