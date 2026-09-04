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Jammu: किसानों को आधुनिक खेती का मंत्र, कृषि विज्ञान केंद्र सांबा ने किया जागरूक

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:04 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:04 PM IST







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कृषि विज्ञान केंद्र सांबा ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और डिजिटल साधनों से जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में किसानों को नई तकनीकों के प्रभावी इस्तेमाल और खेती को अधिक स्मार्ट व लाभकारी बनाने के लिए जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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