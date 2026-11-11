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जम्मू: चिनैनी में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया विश्वकर्मा दिवस, विशाल भंडारे का आयोजन

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST

चिनैनी क्षेत्र में विश्वकर्मा दिवस श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूजा-अर्चना के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। ... और पढ़ें

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