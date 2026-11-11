{"_id":"6af4175bc7528d148307ee89","slug":"video-an-incident-has-come-to-light-in-which-a-man-was-attacked-and-injured-while-returning-home-from-a-wedding-ceremony-in-panchayat-kothiyan-2026-11-11-1794381659","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: शादी से घर लौट रहे व्यक्ति को रास्ते में घेरा, तीन बाइकों पर आए हमलावरों ने की मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: शादी से घर लौट रहे व्यक्ति को रास्ते में घेरा, तीन बाइकों पर आए हमलावरों ने की मारपीट

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST

पंचायत कोठियां में शादी समारोह से घर लौट रहे एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, गंग्याल निवासी नेक अलम, तहसील चौकी चौरा ने आरोप लगाया कि जब वह शादी समारोह से घर लौट रहा था तो तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए, ... और पढ़ें

विज्ञापन