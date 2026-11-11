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जम्मू: शादी से लौटते समय मारपीट, दूसरे पक्ष ने भी लगाए हमले के आरोप; थाने पहुंचे दोनों पक्ष

Nikita Gupta

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 PM IST







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पौनी की पंचायत कोठियां में मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करवाने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस थाना पौनी पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। ... और पढ़ें

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