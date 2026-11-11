जम्मू: बंदरों के आतंक से खेती छोड़ने की नौबत, किसानों ने तहसीलदार से लगाई गुहार

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बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान भारख क्षेत्र के किसानों ने तहसीलदार साहिल रंधावा को ज्ञापन सौंपकर फसलों की सुरक्षा और बंदरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। किसानों का कहना है कि बंदरों के झुंड फसलें बर्बाद करने के साथ घरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।

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