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In Samba, an official from the District Youth Services and Sports Department requested Deputy Commissioner Ayushi Sudan to make separate land available for the department.
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जम्मू: सांबा में खेल विभाग ने मांगी अलग जमीन, बनेगा क्रिकेट-हॉकी से स्विमिंग पूल तक का खेल परिसर
सांबा जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने डीसी आयुषी सूदन के समक्ष विभाग के लिए अलग जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी, ताकि अपना खेल परिसर विकसित किया जा सके। डीसी ने मांग पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जिले में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए सुविधाएं मजबूत करने की बात कही।
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