{"_id":"6a916ed484de3131b6046478","slug":"video-heaps-of-filth-along-the-route-to-religious-sites-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: धार्मिक स्थलों की राह में गंदगी का अंबार, बदबू से राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तवी नदी के साथ जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से कई धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं का भी लगातार आना-जाना रहता है। मार्ग के बीच जमा कचरे से दुर्गंध दूर-दूर तक फैल रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मार्ग की नियमित सफाई करवाने और गंदगी की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

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