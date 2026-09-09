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जम्मू-कश्मीर: पौनी में एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल, 72 घंटे की हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST

पौनी तहसील में नेशनल हेल्थ मिशन ( एनएचएम) के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पीएचसी में धरना-प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि 72 घंटे की हड़ताल शुरू की गई है, जिसे मांगें पूरी नहीं होने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ... और पढ़ें

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