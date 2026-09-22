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Former DDC Jasbir Singh raised questions regarding the inauguration of Degree College Maungari and said that the expansion of the scope of higher education in the area is welcome.
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जम्मू-कश्मीर: डिग्री कॉलेज मौंगरी के उद्घाटन पर पूर्व डीडीसी ने उठाए सवाल
पूर्व डीडीसी जसबीर सिंह ने डिग्री कॉलेज मौंगरी के उद्घाटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार स्वागत योग्य है।उन्होंने मांग की कि कॉलेज किस सरकारी आदेश और प्रक्रिया के तहत शुरू किया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
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