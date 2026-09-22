{"_id":"6ab2581b44c68b576c0150f8","slug":"video-hadi-national-education-councils-training-program-organized-at-shadab-karewa-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: बच्चों की बेहतर परवरिश पर मंथन, शादाब करेवा में ट्रेनिंग प्रोग्राम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शोपियां के शादाब करेवा स्थित दारुल उलूम रहमत-उल-आलमीन में हादी नेशनल एजुकेशन काउंसिल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें धार्मिक विद्वानों ने बच्चों की शिक्षा, परवरिश और नैतिक विकास पर चर्चा की। कार्यक्रम में बच्चों को नशे अपराध और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने तथा चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि काउंसिल शिक्षा के साथ चिकित्सा और अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी काम कर रही है।

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