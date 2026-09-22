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कठुआ: सड़क सुधरी तो सरथल में बढ़ी रौनक, पर्यटकों का बढ़ा रुझान

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST







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कठुआ के बनी उपमंडल स्थित सरथल पर्यटन स्थल में सड़क संपर्क बेहतर होने और मार्ग के ब्लैकटॉप होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ऊंचे पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और शांत प्राकृतिक वातावरण वाला सरथल अब दूर-दराज के पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। ... और पढ़ें

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