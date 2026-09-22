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Following the mysterious death of a woman on Sunday evening in Sai Sardari village (Sai town), her maternal family and local villagers staged a sit-in protest at the town square.
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जम्मू-कश्मीर: सुषमा देवी की रहस्यमय मौत पर मायके पक्ष का धरना, निष्पक्ष जांच की मांग
सई सरदारी गांव में सुषमा देवी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष और ग्रामीणों ने चौक पर धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले की गहन जांच कर मौत की परिस्थितियों की सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
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