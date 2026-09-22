{"_id":"6ab257cae9b264722a0da2e2","slug":"video-following-the-mysterious-death-of-a-woman-on-sunday-evening-in-sai-sardari-village-sai-town-her-maternal-family-and-local-villagers-staged-a-sit-in-protest-at-the-town-square-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: सुषमा देवी की रहस्यमय मौत पर मायके पक्ष का धरना, निष्पक्ष जांच की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: सुषमा देवी की रहस्यमय मौत पर मायके पक्ष का धरना, निष्पक्ष जांच की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:56 PM IST







Link Copied



सई सरदारी गांव में सुषमा देवी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष और ग्रामीणों ने चौक पर धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले की गहन जांच कर मौत की परिस्थितियों की सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

विज्ञापन