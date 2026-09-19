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जम्मू: नौशेरा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जले 'आशीर्वाद के दीये', भाजपा कार्यकर्ताओं ने की दीर्घायु की कामना

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST







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नौशेरा उपजिला अस्पताल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दीये जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। ... और पढ़ें

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