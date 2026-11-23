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लंबे समय से चल रही मांग और संघर्ष के बाद झिड़ी मेले के इनडोर स्टेडियम का नाम श्री बाबा जीतो इनडोर स्टेडियम रख दिया गया है, जिसकी नेम प्लेट भी लगा दी गई है। मेला अधिकारी एवं एसडीएम मढ़ डॉ. अमित कुमार के प्रयासों से मिली इस मंजूरी पर स्थानीय युवाओं, संघर्ष समिति और श्रद्धालुओं ने खुशी जताते हुए इसे बाबा जीतो के प्रति आस्था और सम्मान की जीत बताया।

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