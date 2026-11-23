मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने संभाग में पार्टी को मजबूत करने का मोर्चा संभाल लिया है। अगले छह माह के दौरान सभी 10 जिलों में संगठनात्मक बैठकें कर युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम होगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री पीर पंजाल क्षेत्र में प्रशासन को साथ लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं।



दरबार मूव के बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार वानी ने जम्मू संभाग में पार्टी की गतिविधियों को गति दी है। वह लगातार संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी का आधार बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड से मिलने वाली जानकारियां और लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं। वानी अब तक पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक कर चुके हैं और पदाधिकारियों को आगे की रणनीति के संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं।



नेकां की रणनीति जम्मू संभाग में भाजपा के मजबूत राजनीतिक आधार को चुनौती देने की है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व युवाओं को संगठन से जोड़ने और शहरी क्षेत्रों में सदस्यता अभियान तेज करने पर जोर दे रहा है। वानी ने पार्टी पदाधिकारियों को अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। आगामी छह माह में सभी 10 जिलों में अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें नए सदस्यों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जाएगा।प्रांतीय स्तर पर होने वाले पार्टी कार्यक्रमों की निगरानी मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी स्वयं करेंगे। उनका जोर संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बढ़ाने पर रहेगा।