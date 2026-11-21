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सांबा में तेज रफ्तार का कहर: सड़क किनारे पलटी कार, दो घायल एम्स रेफर

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:43 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:43 PM IST







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सांबा में सड़क हादसे के दौरान एक कार सड़क किनारे पलट गई, जिससे दो लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया ... और पढ़ें

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