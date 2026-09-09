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डोडा: नौकरी की सुरक्षा से वेतन वृद्धि तक, मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों ने खोला मोर्चा

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST







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डोडा में एनएचएमडॉक्टरों और कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगें जल्द पूरी करने की अपील की। ... और पढ़ें

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