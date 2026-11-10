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जम्मू-कश्मीर: आंसुओं के सैलाब के बीच सुपुर्द-ए-खाक हुए अदनान, आखिरी दीदार को उमड़ा सोपोर

Nikita Gupta

Updated Tue, 10 Nov 2026 05:55 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 05:55 PM IST







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बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे सोपोर के अदनान अल्ताफ को मंगलवार को उनके पैतृक गांव डेंजरपोरा में हजारों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बांग्लादेश के एक तालाब में उनका शव मिला था हालांकि मौत के कारणों और परिस्थितियों का अभी पता नहीं चल पाया है। ... और पढ़ें

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