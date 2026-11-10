श्रीनगर: 'अपनी कमियां सुधारने के बजाय मेरा इस्तीफा लेना बेहतर समझा', रुहुल्ला ने नेकां नेतृत्व पर साधा निशाना

रुहुल्ला ने कहा, उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व के सामने अधूरे वादों और जनता की अपेक्षाओं का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। उन्होंने कहा, वे सुधार नहीं चाहते थे, वे इस्तीफा चाहते थे। उन्होंने कहा, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया और उस दौर में सबसे अधिक जरूरत मजबूत राजनीतिक संघर्ष तथा जनता से किए गए वादों पर कायम रहने की थी। हालांकि, उनके अनुसार पार्टी नेतृत्व अपनी राजनीतिक दिशा बदलने और तौर-तरीकों में सुधार करने को तैयार नहीं था।



इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। नेकां नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर कहा, वह अपनी पूर्व पार्टी से सियासी टकराव में नहीं पड़ना चाहते। मैं नेकां को कोई जवाब नहीं देना चाहता। जनता उन्हें जवाब देगी और वक्त खुद सब बता देगा। उन्होंने पार्टी पर जनता की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।