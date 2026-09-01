फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Deceased patwari among two chargesheeted in Srinagar land fraud case Srinagar

Srinagar: फर्जी कागजात के सहारे जमीन हड़पने का आरोप, क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट

Tue, 01 Sep 2026 01:56 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर
अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर के जमीन धोखाधड़ी मामले में मृत पूर्व पटवारी समेत दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

विज्ञापन
Deceased patwari among two chargesheeted in Srinagar land fraud case Srinagar
जम्मू-कश्मीर पुलिस - फोटो : निकिता गुप्ता

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर में जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिल्डिंग परमिशन हासिल करने की कोशिश के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों में एक तत्कालीन पटवारी भी शामिल है, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है।

विज्ञापन

फर्जी दस्तावेजों से जमीन कब्जाने का आरोप
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा करने और श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) से भवन निर्माण की अनुमति हासिल करने की कोशिश की। मामले की जांच क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने की। जांच के बाद बारापथर, श्रीनगर निवासी मुश्ताक अहमद मलिक और तत्कालीन पटवारी के खिलाफ श्रीनगर की सब-जज अदालत में चार्जशीट पेश की गई।

जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दस्तावेजों में कथित हेराफेरी, महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोपों की पुष्टि हुई। क्राइम ब्रांच ने जांच को सिद्ध मानते हुए पूरा कर लिया है और मामले को न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया है।

अदालत करेगी आरोपों पर फैसला
चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में होगी। जांच में सामने आए तथ्यों और आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed