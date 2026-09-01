Srinagar: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर श्रीनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, वापसी की मांग

राहुल गांधी को डराया नहीं जा सकता: ऑडिल फारूक मीर

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऑडिल फारूक मीर ने कहा कि एफआईआर के बावजूद राहुल गांधी न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में हुई घटना के पीछे आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग थे।



मीर ने कहा कि सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एफआईआर वापस लेने और कथित तौर पर विवाद भड़काने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने की मांग की।



हल्द्वानी की टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर

हल्द्वानी सिटी कोतवाली पुलिस ने राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने एफआईआर में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं भी लगाई हैं।



देशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि पार्टी इस एफआईआर के विरोध में देशभर में राज्य स्तर पर प्रदर्शन मार्च निकालेगी। कांग्रेस का कहना है कि हल्द्वानी में कथित जातिवादी घटना के लिए जिम्मेदार भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।



हुसैन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों द्वारा दलितों, अल्पसंख्यकों और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ एजेंडे का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकारी तंत्र के जरिए निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।