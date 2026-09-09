जम्मू-कश्मीर: रियासी में हमले के बाद फरार हुए तीन आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, जालंधर तक पीछा कर पुलिस ने दबोचा

दुकान में घुसकर किया हमला

रविवार को भांबला इलाके में पेट्रोल पंप के पास स्थित सचिन पुरी की दुकान में चार लोग घुस आए और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। हमले में सचिन पुरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।



एक आरोपी को मौके के बाद पकड़ा गया

पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद रियासी के राह सलयोटे निवासी कार्तिक उप्पल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, बाकी तीन आरोपी जम्मू-कश्मीर से बाहर चले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की।



जालंधर से तीन आरोपी गिरफ्तार

विशेष टीम ने कई स्थानों पर छापा मारा और उसके साथ तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों का पता लगाया। इसके बाद शुबम शर्मा, मोहित शर्मा और अनमोल सूदन को बुधवार को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार कर लिया गया।



हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

पुलिस ने पौनी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और हमले के पीछे की वजह तथा आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।