जम्मू-कश्मीर: डोडा में अवैध लकड़ी के खेल का भंडाफोड़, सैकड़ों देवदार के स्लीपर जब्त; छह मजदूर हिरासत में

भद्रवाह के प्रभागीय वन अधिकारी देविंदर कुमार ने बताया कि वन सुरक्षाबल को इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ काटना और लकड़ी की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद कई दिनों तक निगरानी और स्थानीय स्तर से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने जंगल के अंदर छापा मारा।



अधिकारी के मुताबिक मौके पर लकड़ी का बड़ा जखीरा छिपाकर रखा गया था और उसे अवैध रूप से बाजार में भेजने की तैयारी थी। कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक तैयार लकड़ी के स्कैंट भी जब्त किए गए। हालांकि, बरामद लकड़ी की कुल मात्रा का आकलन अभी किया जा रहा है।



मौके पर लकड़ी काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। हिरासत में लिए गए मजदूरों से पूछताछ की जा रही है ताकि संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान के पीछे शामिल लोगों तक पहुंचा जा सके।