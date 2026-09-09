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जम्मू-कश्मीर: डोडा में अवैध लकड़ी के खेल का भंडाफोड़, सैकड़ों देवदार के स्लीपर जब्त; छह मजदूर हिरासत में

Wed, 09 Sep 2026 03:18 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, डोडा
अमर उजाला नेटवर्क, डोडा Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 09 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

डोडा के भद्रवाह में वन सुरक्षाबल ने अवैध पेड़ कटान और लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों देवदार और ग्रीन कैल के स्लीपर जब्त किए।

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Illegal timber sleepers seized in J-K Doda six labourers detained Bhaderwah
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह वन प्रभाग में अवैध पेड़ काटना और लकड़ी की तस्करी के खिलाफ वन सुरक्षाबल ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार तड़के छापा में सैकड़ों अवैध रूप से काटे गए देवदार और ग्रीन कैल के लकड़ी के स्लीपर बरामद किए गए। मौके से छह मजदूरों को भी हिरासत में लिया गया।

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भद्रवाह के प्रभागीय वन अधिकारी देविंदर कुमार ने बताया कि वन सुरक्षाबल को इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ काटना और लकड़ी की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद कई दिनों तक निगरानी और स्थानीय स्तर से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने जंगल के अंदर छापा मारा।

अधिकारी के मुताबिक मौके पर लकड़ी का बड़ा जखीरा छिपाकर रखा गया था और उसे अवैध रूप से बाजार में भेजने की तैयारी थी। कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक तैयार लकड़ी के स्कैंट भी जब्त किए गए। हालांकि, बरामद लकड़ी की कुल मात्रा का आकलन अभी किया जा रहा है।

मौके पर लकड़ी काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। हिरासत में लिए गए मजदूरों से पूछताछ की जा रही है ताकि संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान के पीछे शामिल लोगों तक पहुंचा जा सके।

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