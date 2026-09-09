श्रीनगर: जस्टिस भाटी बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एलजी सक्सेना ने दिलाई शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वर्तमान में वी.के. सक्सेना जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।



केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को जस्टिस भाटी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। इससे पहले वह राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस भाटी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार का स्थान लिया है।