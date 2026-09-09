पीओजेके में उबाल: रावलाकोट में पूर्ण बंदी से थमी रफ्तार, सड़कों पर उतरे लोग; गूंजे पाकिस्तान से आजादी के नारे

रावलाकोट सबसे संवेदनशील

रावलाकोट और आसपास का क्षेत्र मौजूदा घटनाक्रम में खास महत्व रखता है। जून में भी यहीं से बड़े प्रदर्शन और मार्च की शुरुआत हुई थी। बुधवार को जेएएसी के आह्वान पर बंद का सबसे व्यापक असर भी रावलाकोट में देखने को मिला। रावलाकोट और सुधनोटी में इंटरनेट सेवाएं अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हुई हैं। एक सितंबर को घोषित चरणबद्ध बहाली के बावजूद दोनों जिलों में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी रहने से भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है।



मांगें वही, अविश्वास बरकरार

जेएएसी लंबे समय से शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक-सामाजिक अधिकारों और विधानसभा की संरचना से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। 2025 में सरकार के साथ हुए समझौते के बाद भी उसकी मांगों के क्रियान्वयन को लेकर विवाद बना रहा। इसी के चलते 2026 में आंदोलन एक बार फिर व्यापक रूप में सामने आया।



ढंगाली पर थमे ट्रकों के पहिये, मीरपुर डिवीजन की सप्लाई पर असर

पीओजेके में आंदोलन के बीच मीरपुर डिवीजन की आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। ढंगाली चेक पोस्ट पर मालवाहक वाहनों को रोक दिया गया है। इससे खाद्य सामग्री और ईंधन की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, 22 अगस्त को तेल टैंकरों, ट्रकों और छोटे मालवाहक वाहनों को ढंगाली से हटाकर कल्लर सैयदां पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। अभी ढंगाली से मालवाहक वाहनों की आवाजाही बहाल नहीं हो सकी है।