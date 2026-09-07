जम्मू-कश्मीर: राज्य का दर्जा बहाली पर केंद्र से लगातार बातचीत, सीएम उमर बोले- अमित शाह के संपर्क में हूं

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राज्य का दर्जा बहाल करने के अलावा बिजनेस रूल्स की मंजूरी, करीब दो साल से लंबित एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और आरक्षण संबंधी रिपोर्ट जैसे मुद्दे भी केंद्र के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों पर चर्चा की जा रही है।



मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय फिल्मकारों और जनसंचार के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही, यह फिल्म निर्माताओं को यह याद दिलाने का प्रयास है कि विदेशी लोकेशन का रुख करने से पहले कश्मीर देश का प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन हुआ करता था।



मेडिकल इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला इतने लंबे समय तक नहीं खिंचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस पर फैसला लेना है और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि यह मुद्दा जल्द सुलझे, क्योंकि लंबे समय से चल रहे आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ इंटर्न डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी प्रभावित हो रही है।