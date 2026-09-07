फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   In constant touch with home minister over pending issues between J&K and Centre

जम्मू-कश्मीर: राज्य का दर्जा बहाली पर केंद्र से लगातार बातचीत, सीएम उमर बोले- अमित शाह के संपर्क में हूं

Mon, 07 Sep 2026 06:11 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 07 Sep 2026 06:11 PM IST
सार

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने समेत जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच लंबित मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में हैं। इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल पर उन्होंने जल्द समाधान की उम्मीद जताई और कहा कि लंबे आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रों की इंटर्नशिप दोनों प्रभावित हो रही हैं।

विज्ञापन
In constant touch with home minister over pending issues between J&K and Centre
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में हैं। जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच कई अहम मुद्दे अभी लंबित हैं, जिन पर लगातार बातचीत चल रही है। इनमें जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है।

विज्ञापन

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राज्य का दर्जा बहाल करने के अलावा बिजनेस रूल्स की मंजूरी, करीब दो साल से लंबित एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और आरक्षण संबंधी रिपोर्ट जैसे मुद्दे भी केंद्र के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों पर चर्चा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय फिल्मकारों और जनसंचार के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही, यह फिल्म निर्माताओं को यह याद दिलाने का प्रयास है कि विदेशी लोकेशन का रुख करने से पहले कश्मीर देश का प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन हुआ करता था।

मेडिकल इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला इतने लंबे समय तक नहीं खिंचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस पर फैसला लेना है और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि यह मुद्दा जल्द सुलझे, क्योंकि लंबे समय से चल रहे आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ इंटर्न डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी प्रभावित हो रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed