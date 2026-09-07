जम्मू: गौ मन्हास में दबंगई! रेस्तरां में घुसकर की मारपीट, युवक पर धारदार हथियारों से हमला, गोली मारने की धमकी

पीड़ित पक्ष के अनुसार, हमलावरों ने रेस्तरां में रखा सामान उठाकर नीचे फेंक दिया और तोड़फोड़ की। आरोप यह भी है कि हमलावर पंकज के पास मौजूद नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान आरोपियों ने गोली मारने की धमकी भी दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।



घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमले में घायल युवक का इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।