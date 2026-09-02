Jammu Kashmir: विवादों के बीच नुजहत गुल का तबादला, किसान विकास सलाहकार बोर्ड की मिली जिम्मेदारी

नुजहत ने वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव का पद संभाला था। पांच साल से अधिक समय तक इस पद पर रहते हुए उनकी देखरेख में विभिन्न खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। हालांकि, पिछले कुछ समय से उनके कार्यकाल को लेकर खिलाड़ियों की ओर से विरोध सामने आया था। कई खिलाड़ियों ने उनके तबादले की मांग की थी और स्पोर्ट्स काउंसिल के कामकाज पर सवाल उठाए थे।



उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन सूची को लेकर भी खिलाड़ियों ने कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किए थे। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और खेल व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। सरकार के तबादला आदेश के बाद खिलाड़ियों की इन मांगों को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि, आधिकारिक आदेश में नुजहत के तबादले को खिलाड़ियों के विरोध या चयन सूची से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है और इसे प्रशासनिक हित में किया गया फेरबदल बताया गया है।