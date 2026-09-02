Kargil: करगिल में खुला पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब श्रीनगर जाने की जरूरत होगी कम; दूरदराज के लोगों को मिली सुविधा

केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन विदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया। इस दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सांसद मोहम्मद हनीफा जान भी मौजूद रहे।



श्रीनगर जाने की परेशानी होगी कम

यह केंद्र डाक विभाग और पासपोर्ट सेवा के बीच हुए समझौते के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण और दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके घर के करीब पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब तक करगिल के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी कई सेवाओं के लिए श्रीनगर या अन्य दूर स्थित केंद्रों तक जाना पड़ता था। नए केंद्र से उनकी यात्रा, समय और खर्च तीनों में राहत मिलने की उम्मीद है।



दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेगी नागरिक सेवा

अधिकारियों ने बताया कि पॉप्सक के जरिए पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज और लोगों के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल डाक नेटवर्क के माध्यम से दूरदराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों तक जरूरी नागरिक सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक और कदम है।



लद्दाख डाक विभाग के लिए अहम उपलब्धि

करगिल में केंद्र की शुरुआत को लद्दाख पोस्टल डिवीजन के सार्वजनिक सेवा ढांचे में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।