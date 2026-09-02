Jammu Kashmir: एनएचएआई टोल कलेक्शन केस में ईडी का बड़ा एक्शन, जम्मू में राकेश चौधरी के घर पर छापा

जम्मू में राकेश चौधरी के ठिकानों पर पहुंची टीम

जम्मू में ईडी की टीम सुबह करीब नौ बजे केंद्रीय सुरक्षाबलों के साथ गांधी नगर स्थित ग्रीन बेल्ट इलाके में राकेश चौधरी के आवास पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान घर को सील कर दिया। राकेश चौधरी का त्रिकुटा नगर में कार्यालय भी है। वहां भी ईडी की टीम द्वारा रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच किए जाने की सूचना है।



दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जांच

तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और अन्य रिकॉर्ड को जांच के दायरे में लिया गया है।ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसे का प्रवाह किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंचा और इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका रही।



कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई

एनएचएआई के अलग-अलग टोल प्लाजा पर फर्जी टोल कलेक्शन से जुड़े मामले की जांच के तहत कई राज्यों में कार्रवाई की गई। ईडी की यह कार्रवाई कथित धन शोधन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को खंगालने पर केंद्रित है। जांच एजेंसी अब बरामद रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामले से जुड़े लोगों और धन के लेन-देन की पड़ताल कर रही है।