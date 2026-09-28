कठुआ: चलाधर से घर लौट रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत, बनी-बसोहली मार्ग पर कार हादसे का शिकार

मृतकों की पहचान गबलेश कुमार पुत्र बिशंबर दास, निवासी कलोगा रौलका, तहसील बनी और राज कुमार पुत्र बद्री नाथ, निवासी डंडियोट संद्रून, तहसील बनी के रूप में हुई है।



दोनों युवक चलाधर घूमने गए थे और देर शाम वापस लौट रहे थे। कमली नाल के पास उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। देर रात तक दोनों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और स्थानीय सरपंच को भी इसकी जानकारी दी।



बताया गया कि एक युवक का मोबाइल फोन संपर्क में था जबकि दूसरे का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्र में तलाश शुरू की और मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त अल्टो कार को बरामद किया।



पुलिस ने कार से दोनों युवकों को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।