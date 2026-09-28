जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में टाटा शोरूम में लगी भीषण आग, बस और स्टोर रूम जला
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Mon, 28 Sep 2026 11:46 AM IST
विज्ञापन
श्रीनगर के हैदरपोरा स्थित टाटा शोरूम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इसमें शोरूम का स्टोर रूम-कम-सर्वेंट क्वार्टर और वहां खड़ी एक टाटा बस पूरी तरह से जल गई। रावलपोरा फायर स्टेशन की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे मुख्य इमारत तक फैलने से रोक लिया। आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है।
विज्ञापन