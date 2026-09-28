कुपवाड़ा के करनाह में बड़ा हादसा: खाई में गिरी सूमो, पांच लोगों की मौत, छह घायल

यात्रियों से भरी एक सूमो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया।



सभी घायलों को इलाज के लिए पहले उप-जिला अस्पताल तंगधार पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसी हंदवाड़ा रेफर कर दिया।



हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोगों की पहचान तत्काल नहीं हो सकी है। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं।