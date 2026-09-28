जम्मू-कश्मीर: सीमा पार से गैंगस्टर व नशा तस्करों तक पहुंच रहे हथियार, सप्लाई नेटवर्क की तलाश में पुलिस
जम्मू संभाग में गैंगस्टरों और नशा तस्करों से बरामद हथियारों के तार सीमा पार बैठे लोगों से जुड़ने के बाद पुलिस सप्लाई नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में युवाओं और नाबालिगों को लालच देकर हथियार व नशे की खेप पहुंचाने के लिए नेटवर्क में शामिल करने की आशंका सामने आई है।
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जम्मू संभाग में गैंगस्टरों और नशा तस्करों के पास से बरामद हो रहे हथियारों के तार सीमा पार से जुड़ रहे हैं। पुलिस जांच में यह सामने आया है। इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क तक पहुंचने पर है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सीमा पार से हथियार किस रास्ते पहुंचाए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर इन्हें गैंगस्टरों व तस्करों तक कौन पहुंचा रहा है।
जम्मू में हाल के मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने गैंग से जुड़े लोगों तथा नशा तस्करों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। जांच में इनके संपर्क सीमा पार बैठे लोगों से होने की जानकारी सामने आई है। एजेंसियां अब हथियारों की बरामदगी को केवल स्थानीय अपराध की घटना के तौर पर नहीं देख रही हैं, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं।
पुलिस के अनुसार सीमा पार बैठे हैंडलर युवाओं और कम उम्र के लड़कों को भी इस नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाबालिगों को छोटी रकम का लालच देकर हथियार या नशे की खेप पहुंचाने जैसे काम में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पुलिस अब ऐसे युवाओं की पहचान और उनके ऑनलाइन संपर्कों की भी जांच कर रही है।
साइबर पेट्रोलिंग से सोशल मीडिया पर नजर
पुलिस ने गैंगस्टरों और सीमा पार बैठे लोगों के बीच सोशल मीडिया के जरिए होने वाले संपर्कों पर निगरानी बढ़ा दी है। संदिग्ध अकाउंट, ऑनलाइन बातचीत और युवाओं को गैंग से जोड़ने की कोशिशों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए पुलिस का मीडिया सेल और साइबर टीम लगातार सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।
पुलिस ने जो हथियार और ड्रग्स बरामद किए हैं, उनके लिंक क्रॉस बॉर्डर से मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग से जोड़ने की कोशिश हो रही हैं। पुलिस की साइबर पेट्रोलिंग इस पर नजर रख रही है। पाकिस्तान की युवाओं को इस नेटवर्क में जोड़ने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। -जोगिंद्र सिंह, एसएसपी जम्मू