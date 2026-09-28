जम्मू-कश्मीर: सीमा पार से गैंगस्टर व नशा तस्करों तक पहुंच रहे हथियार, सप्लाई नेटवर्क की तलाश में पुलिस

जम्मू में हाल के मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने गैंग से जुड़े लोगों तथा नशा तस्करों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। जांच में इनके संपर्क सीमा पार बैठे लोगों से होने की जानकारी सामने आई है। एजेंसियां अब हथियारों की बरामदगी को केवल स्थानीय अपराध की घटना के तौर पर नहीं देख रही हैं, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं।



पुलिस के अनुसार सीमा पार बैठे हैंडलर युवाओं और कम उम्र के लड़कों को भी इस नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाबालिगों को छोटी रकम का लालच देकर हथियार या नशे की खेप पहुंचाने जैसे काम में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पुलिस अब ऐसे युवाओं की पहचान और उनके ऑनलाइन संपर्कों की भी जांच कर रही है।