Bandipora: छोटा अमरनाथ यात्रा को लेकर कालूसा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

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छोटा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा से पहले जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों श्रद्धालु कालूसा पहुंच चुके हैं। 28 अगस्त को कालूसा से करीब पांच किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होगी, जो डार्डपोरा जंगल स्थित महा ध्यानेश्वर मंदिर तक जाएगी। यात्रा को लेकर क्षेत्र में धार्मिक माहौल और श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है।

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