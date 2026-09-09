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जम्मू-कश्मीर: बयान पर बवाल! बांदीपोरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तनवीर सादिक का पुतला फूंका

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST

बांदीपोरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक के बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष मुदस्सिर जान के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय के बाहर जाने से रोका, जिससे कुछ देर तनाव की स्थिति बनी। ... और पढ़ें

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