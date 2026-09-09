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जम्मू-कश्मीर: तनवीर सादिक के बयानों पर भड़की भाजपा, सुंबल में किया विरोध प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:27 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:27 PM IST







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बांदीपोरा के सुंबल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी महिलाओं और पारंपरिक पहनावे को लेकर तनवीर सादिक के हालिया बयानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई नसीर अहमद लोन ने की, जबकि कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सादिक के पोस्टर भी जलाए। ... और पढ़ें

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