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जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला के चुनावी डेब्यू पर सियासी घमासान, आगा रुहुल्ला ने सकीना इट्टू को दिया जवाब

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 05:06 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 05:06 PM IST







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आगा रुहुल्ला ने सकीना इट्टू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहले से तैयार थे और उन पर पार्टी का कोई दबाव नहीं था। ... और पढ़ें

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