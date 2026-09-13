जम्मू-कश्मीर में आईएसआई की नई चाल: सीमावर्ती नाबालिगों पर पाकिस्तान की नजर, अपराध में धकेलने की साजिश

जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की साजिश रची जा रही है। जम्मू और आसपास के इलाकों में सक्रिय गैंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद इस पुलिस को नेटवर्क के संकेत मिले हैं। संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में पुलिस ने खौफ गैंग से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें तीन नाबालिग हैं। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल, पांच धारदार हथियार और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मॉड्यूल के आगे और पीछे के संपर्कों की जांच कर रही है।



सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, नाबालिगों को सोची समझी रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टरों के जरिये उन्हें अपराध में शामिल करने के बाद उनका इस्तेमाल हथियार पहुंचाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। उन्हें छोटे अपराधों से जोड़कर धीरे-धीरे बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाने की यह बड़ी कोशिश की जा रही है।