जम्मू-कश्मीर में आईएसआई की नई चाल: सीमावर्ती नाबालिगों पर पाकिस्तान की नजर, अपराध में धकेलने की साजिश
सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर नाबालिगों को गैंगस्टर नेटवर्क में शामिल कर अपराध की ओर धकेलने की साजिश रचने का आरोप है।
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जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से भटकाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकवाद के बाद गैंगस्टरवाद का सहारा ले रही है। सांबा, कठुआ और जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचे रहें।
जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की साजिश रची जा रही है। जम्मू और आसपास के इलाकों में सक्रिय गैंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद इस पुलिस को नेटवर्क के संकेत मिले हैं। संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में पुलिस ने खौफ गैंग से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें तीन नाबालिग हैं। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल, पांच धारदार हथियार और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मॉड्यूल के आगे और पीछे के संपर्कों की जांच कर रही है।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, नाबालिगों को सोची समझी रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टरों के जरिये उन्हें अपराध में शामिल करने के बाद उनका इस्तेमाल हथियार पहुंचाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। उन्हें छोटे अपराधों से जोड़कर धीरे-धीरे बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाने की यह बड़ी कोशिश की जा रही है।