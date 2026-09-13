जम्मू-कश्मीर: शोपियां-कुलगाम में सीआईके की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने रविवार को शोपियां और कुलगाम जिलों में कई आवासीय स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार सीआईके की एक टीम ने चल रही जांच के तहत शोपियां के नायडगाम इलाके में एक आवासीय मकान में तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि कुलगाम जिले के लाडगू रामभामा इलाके में एक आवासीय परिसर में एक और तलाशी अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि तलाशी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई और विध्वंसक गतिविधियों की जांच से जुड़ी है। अधिकारियों ने अभी तक मामले या तलाशी के नतीजे के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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