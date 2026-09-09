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जम्मू-कश्मीर: 70 साल का इंतजार खत्म, अरागम पुल का हुआ उद्घाटन; जनता को मिली नई कनेक्टिविटी

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:26 PM IST







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बांदीपोरा में 70 साल पुरानी मांग पूरी होने पर अरागम पुल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। 2.59 करोड़ की लागत से बने इस पुल से बांदीपोरा-श्रीनगर मार्ग पर कनेक्टिविटी बेहतर होने और आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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