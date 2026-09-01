Poonch: भारी बारिश और उफनते नदी-नालों का कहर, पूंछ में सभी स्कूल बंद करने का आदेश
अमर उजाला, नेटवर्क पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 01 Sep 2026 11:24 AM IST
सार
पूंछ जिले में भारी बारिश और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में मंगलवार को भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम और बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
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मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में स्कूल बंद रखने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे।
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