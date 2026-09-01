Poonch: भारी बारिश और उफनते नदी-नालों का कहर, पूंछ में सभी स्कूल बंद करने का आदेश

जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में मंगलवार को भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम और बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

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मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में स्कूल बंद रखने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे।