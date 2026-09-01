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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Poonch News ›   Heavy rain in J&K's Poonch, all schools shut Mendhar Jammu

Poonch: भारी बारिश और उफनते नदी-नालों का कहर, पूंछ में सभी स्कूल बंद करने का आदेश

Tue, 01 Sep 2026 11:24 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क पुंछ
अमर उजाला, नेटवर्क पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 01 Sep 2026 11:24 AM IST
सार

पूंछ जिले में भारी बारिश और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।

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Heavy rain in J&K's Poonch, all schools shut Mendhar Jammu
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में मंगलवार को भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम और बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

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मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में स्कूल बंद रखने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे।

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