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उधमपुर: हर्षदेव सिंह की मौजूदगी में कई युवाओं ने थामा पैंथर्स पार्टी का हाथ, भाजपा पर साधा निशाना

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST







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उधमपुर में पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई युवा पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है। ... और पढ़ें

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